"Wohin die Flüsse verschwinden": Kritik zur ARTE-Reportage über Agrarindustrie

Neben der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl oder Gas ist die Landnutzung der größte Verursacher für den beängstigenden Treibhauseffekt. Der kaum noch zu regulierende Wasserverbrauch ist enorm, er verstärkt den durch die Erwärmung der Atmosphäre herrschenden Klimawandel. In Ländern wie USA, Ägypten, Spanien und Frankreich haben die Autoren Manuel Daubenberger und Felix Meschede (Radio Bremen) zwei Jahre lang der Frage nachgeforscht, warum die Flüsse verschwinden. Sie kommen in dem Film "Wohin die Flüsse verschwinden- Leben in der Wasserkrise" zu der Auffassung, die Agrarindustrie gehe schändlich mit der Ressource Wasser um. Sind wir, die Konsumenten, schuld daran?

Sechs Flüsse in vier Ländern besuchten die Filmer, von den USA bis Ägypten, von Frankreich bis Spanien. Zumeist stießen sie auf aberwitzug erscheinende Umstände: auf massenhafte Bewässerung in Wüsten und Halbwüsten zum Zweck des Futtermittelanbaus wie am Colorado River in Kalifornien oder am Ebro in Spanien. Dass mal riesige Wasserdämme abgebaut werden wie in Frankreich in der Nähe des Mont Saint-Michel, mal Inder nach alten Rezepten mit Staustufen oder Teichen den Monsunregen speichern, macht es dem Laien nicht leicht, den rechten Umgang mit der Ressource Wasser zu verstehen.