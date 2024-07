"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur": Kritik zur neuen ARD-Doku über den Umgang mit Hitze

Wie kann man sich auf die Hitze vorbereiten?

Die nächste Hitzwelle rollt bereits an: Die neue Gesundheitsdokumentation "ARD Wissen: Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur – Hitze" versucht sich an Antworten auf den Stress und die Risiken, die von den neuen Klimabedingungen in Zeiten der Temperaturrekorde ausgehen. Die Sommer werden auch in den sogenannten gemäßigten Breiten immer heißer. Der menschliche Körper sieht sich mit großen Belastungen konfrontiert, um für Ausgleich zu sorgen, sodass die Stoffwechselvorgänge weiter einigermaßen sicher ablaufen können. Auch die Psyche ist oft betroffen, wenn die Kern-Körpertemperatur über das übliche Maß von 37 Grad ansteigt. Dann muss rasch gegengesteuert werden – nur wie?