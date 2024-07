Schock für Hollywood: Jon Landau verliert Kampf gegen Krebs

Sie alle entstammen seiner langjährigen Kollaboration mit Regisseur James Cameron, die 1997 mit "Titanic" begann, einem der vier Filme. Bei "Avatar" sowie dessen Fortsetzung "Avatar: The Way of Water" nahm Landau ebenfalls eine Produzentenrolle ein. Für "Titanic" gewann er einen Oscar. Weitere Filme, die Landau produzierte, sind die Komödie "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" (1989) mit Rick Moranis, die Actionkomödie "Dick Tracy" (1990) mit Madonna und der Science-Fiction-Film "Solaris" (2002) mit George Clooney.

Kate Winslet: "Jon Landau war der gütigste und beste aller Menschen"

Dass er an verhältnismäßig wenigen Filmen arbeitete, könnte auch daran liegen, dass er eine ungewöhnlich aktive Rolle im kreativen Prozess der Streifen, an denen er mitwirkte, einnahm und mehr Zeit in einzelne Projekte investierte. Dem Interview-Magazin "The Talks" verriet er 2022, nicht nur "hinter dem Schreibtisch sitzen" zu wollen: "Ich möchte mich beteiligen, ich möchte eine Stimme haben, ich möchte einen Einfluss haben."