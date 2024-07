“House of the Dragon”-Star Fabien Frankel: Das hat der Schauspieler heimlich vom Filmset mitgenommen

Fabien Frankel spielt Ser Criston Cole im "Game of Thrones"-Spin-off "House of Dragons". Was der Darsteller heimlich vom Set mitgenommen hat, verriet er im Interview.

Er steht noch ganz am Anfang seiner Karriere, doch Fabien Frankel ist schon jetzt weltweit berühmt. Erst 2019 feierte der 30-Jährige sein Schauspiel-Debüt im Spielfilm “Last Christmas”. Nur wenige Jahre später ergatterte er eine Rolle im “Game of Thrones”-Prequel “House of the Dragon”. Auch in der aktuell zweiten Staffel (zu sehen auf Sky und über WOW) begeistert Fabien das Publikum an der Seite von Schauspielkollegen wie Matt Smith (“The Crown”). Im Interview mit prisma schwärmte der britisch-französische TV-Star: “Wir haben so hart an der neuen Staffel gearbeitet. Ich bin so stolz auf das, was wir erschaffen haben und freue mich, dass es jetzt die ganze Welt sehen kann.” Fabien selbst hat dagegen nicht vor, die neue Staffel zu sehen. Der Grund? “Ich hasse es, mich selbst anzuschauen. Für mich ist das das Unangenehmste auf der Welt! Ich werde nur die erste Folge aus Respekt sehen, aber das war’s.”