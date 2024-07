"Eingeschlossene Gesellschaft": Kritik zur ARD-Komödie von Sönke Wortmann

Starregisseur Sönke Wortmann, der am 25. August 65 Jahre alt wird, interessiert sich schon länger für das, was die Gesellschaft zusammenhält. Ob es nun der für die BRD sinnstiftende Nachkriegs-Weltmeistertitel 1954 in seinem Film "Das Wunder von Bern" (2003) war oder seine Beobachtungen im Dokumentarfilm "Deutschland. Ein Sommermärchen" von 2006. Auch das Bildungssystem hat die Aufgabe, unsere Gesellschaft zu entwickeln – und steht dabei immer wieder in der Kritik. Wortmann, Vater dreier Kinder, drehte seinen ersten Schulfilm 2015 mit "Frau Müller muss weg!" 2022 kehrte er mit "Eingeschlossene Gesellschaft" in eine deutsche Bildungseinrichtung zurück. In einer Kölner Schule drehte Wortmann ein starbesetztes Kammerspiel über Pauker, ihre Fremd- und Selbstbilder. Das ARD Sommerkino zeigt den Film als erste von sieben Free-TV-Premieren. Eine Woche später, am Montag, 15. Juli, um 20.15 Uhr, steht dann noch mal ein Wortmann-Kinoerfolg auf dem Programm: "Contra" mit Christoph Maria Herbst als überheblichem Juraprofessor und Nilam Farooq als progressiver Studentin, die sich in einem Rhetorikduell begegnen.

Die Montags-Primetime des ARD Sommerkinos hält am 15. und 22. Juli um 20.15 Uhr noch zwei weitere deutsche Blockbuster bereit: "Contra" (15.7., 20.15 Uhr) mit Christoph Maria Herbst und den Eberhofer-Krimi "Rehragout-Rendezvous" (22.7., 20.15 Uhr). Auch den reichlich durchgeknallten Oscar-Sieger von 2023, "Everything, Everywhere, All at Once", zeigt das Erste am Freitag, 12.7, 22.20 Uhr. Außerdem im Programm: "Monsieur Claude und sein großes Fest" (Mittwoch, 17.7., 20.15 Uhr), "The Father" mit Anthony Hopkins und Olivia Colman (Freitag, 19.7, 22.20 Uhr) und Joseph Vilsmaiers letzter Film "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" (Mittwoch, 24.7, 20.15 Uhr). Natürlich wird man alle Filme auch zeitunabhängig in der ARD Mediathek sehen können. Allerdings verweile die Kinohits unterschiedliche lang dort – zwischen ein und vier Wochen, so ist zu hören. Wer interessiert ist, sollte also zeitnah zur linearen Ausstrahlung die Online-Verfügbarkeit prüfen.