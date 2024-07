ARD-Projekt '#unsereFlüsse' erfreut sich großer Beliebtheit: 1300 Teilnehmer machen mit

Unsere kleinen Bäche befinden sich in einer großen Krise. Von den deutschen Bächen und Flüssen sind laut Umweltbundesamt nur acht Prozent gesund. Grund für die zahlreichen Probleme ist der Klimawandel. Die Gewässer werden immer wärmer. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung fand in einem über drei Jahre laufenden Pilotprojekt mit dem FLOW-Citizen Science-Projekt gar heraus, dass 65 Prozent der deutschen Bäche in einem schlechten ökologischen Zustand sind. Die Doku "#unsere Flüsse", die am Mittwoch, 23. Oktober, im Ersten zu sehen sein wird, will auf diese dramatische Situation hinweisen – aber die Bevölkerung jetzt schon zum Mitmachen beim Feststellen des Ist-Zustands auffordern.