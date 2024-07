RTL mit überraschender Entscheidung: "Prominent getrennt" fliegt vor dem Finale aus dem Programm

Bei RTL müssen sich wieder prominente Ex-Paare zusammenraufen. "Prominent getrennt" startet mit der dritten Staffel. Wann geht es los? Wer ist dabei und was sollte man über die Promis wissen? Hier gibt es die Infos in der Übersicht.

"Prominent getrennt": Diese Ex-Promi-Paare sind in die "Villa der Verflossenen" gezogen

Das Konzept der Sendung hatte sich bislang bewährt: Acht Ex-Paare, die mehr oder weniger prominent sind, ziehen gemeinsam in eine Villa in Südafrika und kämpfen um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Dabei müssen sie trotz ihrer Trennung wieder zueinander finden und als Team agieren. In der aktuellen Staffel sind unter anderem Mike Cees (36) und Michelle Monballijn (45) sowie Nico Legat (26) und Sarah Liebich (25) mit von der Partie.