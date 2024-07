Marianne Rosenberg wurde von DSDS heftig enttäuscht: "RTL hat mich bestochen"

Hoher Besuch bei "Inas Nacht": Mit Marianne Rosenberg begrüßte Gastgeberin Ina Müller im Hamburger Schellfischposten eine echte deutsche Musiklegende. Ganz mülleresk – also mit losem Mundwerk – begrüßte sie die mittlerweile 69-Jährige: "Seit Jahren versuche ich dich in unseren Puff zu bekommen."

Doch anders als im Lusthaus ging es in der Seemannskneipe zunächst ganz züchtig zu. Über ihre Anfänge als Mädchen in der Musikbranche verriet Rosenberg: "Mit 13 habe ich nur Ja oder Nein gesagt, wenn ich im Studio gestanden bin."

Bei ihrem ersten Studiojob habe sie indes direkt ein Aha-Erlebnis erfahren: "Als ich das erste Mal meine Stimme über das Mikro hörte, fand ich das ganz großartig. Ich habe mich in die Stimme sofort verliebt." Uneingeschränkte Begeisterung konnte Rosenberg von ihrem Plattenlabel indes nicht erwarten. "Die haben mich in eine Modelschule geschickt, wo ich Gehen lernen sollte. Sie haben gesagt, die Kleine geht wie ein Junge", erinnerte sie sich im Gespräch mit Ina Müller. Außerdem sei "Abmagern" angesagt gewesen, und zwar mit "nur Knäckebrot, dann kam auch Sport".

Marianne Rosenberg überforderte Fans: "Das Publikum kam aus dem Tritt"

Auch abgesehen davon musste Marianne Rosenberg einige Hindernisse in ihrer Karriere überwinden. In den 80er-Jahren brachte sie den Sound US-amerikanischer Musik nach Deutschland – allerdings mit deutschen Texten. "Wenn ich in Discos aufgetreten bin, musste ich erst ein paar englischsprachige Songs singen. Sonst wurde man ausgebuht", beschrieb Rosenberg im Rückblick den harten Kampf um Akzeptanz. Auch bei der ZDF-Hitparade sei sie beim Publikum wegen des ungewohnten Rhythmus ihrer Lieder an Grenzen geraten: "Der Witz war, dieses Publikum kam dann aus dem Tritt."