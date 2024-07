"Unter anderen Umständen – Dämonen": Kritik zum Krimi mit Johannes Zeiler im ZDF

'Unter anderen Umständen – Dämonen' führt den Zuschauer in eine düstere Welt voller Geheimnisse. Was steckt hinter dem Verschwinden von Hulda und Flora? Ein Krimi, der unter die Haut geht.

Lange, sehr lange stapfen Mutter Hulda (Alexandra Finder) und ihre kleine Tochter Flora (Lotta Herzog) durchs Wattenmeer. Die Sonne geht unter, der Pegel steigt. Axel Schreiber (Johannes Zeiler), ein Polizist, wird daheim vergeblich auf Frau und Tochter warten. "Schatz, wir sind im Wattenmeer", hat Hulda auf einen Zettel geschrieben. Doch die beiden kehren nicht zurück – da kann Axel, der Mann aus dem Sittendezernat und alter Freund des Kriminalhauptkommissars Arne Brauner (Martin Brambach), noch so in die Zimmer der Wohnung hineinrufen, es kommt nichts zurück. So poetisch schön der Anfang mit dem Sonnenuntergang auch ist, es wird hier gleich mal deutlich, dass in dieser Familie etwas nicht stimmt. Kann ein Vater und Ehemann so unbekümmert sein wie dieser Axel im 20. Film der ZDF-Reihe "Unter anderen Umständen" (Drehbuch: Zora Holt, Regie: Judith Kennel) mit dem etwas hochtrabenden Dostojewski-Titel "Dämonen"? Bei der Erstausstrahlung im März 2023 sahen 7,33 Millionen bei den Ermittlungen in diesem Fall zu, den das ZDF nun zur Primetime wiederholt.