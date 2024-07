Breel Embolo zeigt seine pompöse Wohnung - ohne Steuern

Breel Embolo, der für AS Monaco spielt und aus der Bundesliga bekannt ist, öffnet einem deutschen Kamerateam die Türen zu seiner luxuriösen Wohnung in Monaco.

Kevin Costners ehrgeiziges Western-Projekt 'Horizon: An American Saga' hat bisher enttäuscht. Trotz privater Investitionen in Millionenhöhe bleibt der Erfolg aus. Der US-Start von Teil 2 wurde verschoben.

"Wir sind erst frisch eingezogen, deshalb ist es noch nicht komplett fertig", entschuldigt sich der seit 2022 bei der AS Monaco unter Vertrag stehende Fußball-Star für das doch recht nüchterne Interieur. Weiße Zimmerwände sieht man, so weit das Auge reicht. Auf den rund 250 Quadratmetern finden sich allerdings nur wenige Bilder an den Wänden und kaum Deko.

Hohe Mieten, aber keine Steuer im Fürstentum Monaco

Was das alles kostest, verrät Breel Embolo nicht. Nur so viel: Die Mietpreise im Fürstentum seien deutlich höher als anderswo. "Das kann einen schon abschrecken." Ein Vorteil aber sei, dass er als Ausländer in Monaco keine Steuern zahle: "Im Endeffekt kommt es auf das Gleiche raus wie in der Schweiz oder in Deutschland."