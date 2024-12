Will Smiths Ohrfeige: Der Oscar-Moment, der die Welt schockierte

Es war der wohl denkwürdigste Moment der Oscar-Verleihung 2022: Als der US-amerikanische Filmschauspieler Chris Rock auf der Bühne einen schlechten Witz über die Glatze von Jada Pinkett Smith machte, bekam er von deren Ehemann, Will Smith, eine Ohrfeige verpasst. Nur wenige Minuten später wurde Smith mit seinem ersten Oscar als bester Hauptdarsteller für "King Richard" ausgezeichnet. Erst im Nachhinein reagierten die Veranstalter: "Die Academy verurteilt das Verhalten von Herrn Smith bei der gestrigen Show", hieß es in einem tags darauf veröffentlichten Statement. Zudem wurde Smith von allen Veranstaltungen der Academy of Motion Picture Arts and Sciences ausgeschlossen. Seinen Oscar durfte der 53-Jährige jedoch trotz teils heftiger Kritik behalten. SAT.1 zeigt das Biopic "King Richard" (Regie: Reinaldo Marcus Green), das für insgesamt sechs Goldjungen nominiert war, nun als Free-TV-Premiere.