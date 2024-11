Frank Rosin verrät: Dieses Gericht "vereint Familientradition und kulinarische Einfachheit"

SAT.1 feiert an 4 Adventssonntagen gemeinsam mit Deutschland Weihnachten. Dazu treten die Stars aus „THE TASTE" und „DAS GROSSE BACKEN" in Koch- und Back-Challenges gegeneinander an. Gemeinsam mit musikalischen Showacts und bekannten Comedy- Größen wird an einer großen Tafel gespeist, geplaudert, verkostet und bewertet. Die Sieger dürfen 25.000 Euro für den guten Zweck spenden und so Weihnachten für einige gemeinnützige Organisationen etwas schöner machen! Wir haben mit Frank Rosin über die Show gesprochen.