Ströbel über "Bergretter"-Erfolg: "Es gibt keine Geheimzutat"

Die erste Staffel von "Die Bergretter" lief 2009 im ZDF; seitdem zieht die Actionserie regelmäßig über 5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann – der Rekordwert liegt sogar bei 6,1 Millionen. Doch was genau fasziniert Fans so sehr an den Geschichten rund ums Team von Markus Kofler? Seine Antwort auf diese Frage hat uns Hauptdarsteller Sebastian Ströbel im Interview gegeben.