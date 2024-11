"Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element": Infos zur neuen VOX-Doku-Reihe

In der neuen VOX-Doku-Reihe stehen dramatische Rettungseinsätze im Vordergrund. Ein DLRG-Team kämpft um das Leben eines Jungen, während die Feuerwehr in Potsdam ein Kleinkind aus einem Auto befreien muss.

Wenn jeder Handgriff und jede Sekunde zählt: Die enorme Anspannung, aber auch die große Professionalität der Einsatzkräfte zeigt sich in der Hauptabend-Dokumentation "Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element". VOX setzt die lockere Reihe, die den oft nervenaufreibenden, extrem belastenden Arbeitsalltag von Einsatzkräften im Lande zeigt, nun mit vier neuen Folgen fort. Diesmal geht es unter anderem um ein Baby in Potsdam, das in einem Auto eingesperrt ist und ganz schnell befreit werden muss. In Scharbeutz an der Ostsee sorgt der Überlebenskampf zur Rettung eines fast ertrunkenen Kindes für erhöhten Pulsschlag.