Emotionales Tribute: Zayn Malik gedenkt Liam Payne

Erstmals seit dem plötzlichen Tod seines früheren One-Direction-Kollegen Liam Payne stand Zayn Malik am Samstag wieder auf der Bühne. Bei einem Konzert in der englischen Stadt Leeds zollte der britische Sänger seinem verstorbenen Freund nun mit einer rührenden Geste Tribut.

Am Ende des Gigs seiner "Stairway to the Sky"-Tour ließ Malik auf die Bühne eine Aufschrift mit folgendem Inhalt projizieren: "Liam Payne, 1993-2024, Love you bro". Darunter prangte ein rotes Herz-Emoji. Während der Aktion und unter dem Jubel der Fans war das Lied "Stardust" aus seinem aktuellen Album "Room Under the Stairs" zu hören.