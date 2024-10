Harry Styles mit berührenden Worten zum Tod von Liam Payne

Der plötzliche Tod von Liam Payne erschüttert die Musikwelt. Harry Styles und seine One-Direction-Kollegen nehmen in emotionalen Statements Abschied von ihrem Bandmitglied, das im Alter von 31 Jahren starb.

"Ich bin wirklich am Boden zerstört über Liams Tod", schreibt Harry Styles. Auf Instagram erinnerte der Sänger am Donnerstag an seinen verstorbenen Bandkollegen Liam Payne. Der frühere One-Direction-Star starb im Alter von 31 Jahren, nachdem er am Mittwoch im CasaSur Palermo Hotel in Buenos Aires, Argentinien, mehrere Stockwerke tief von einem Balkon gestürzt war.

"Seine größte Freude war es, andere Menschen glücklich zu machen, und es war eine Ehre, ihm dabei zur Seite zu stehen", heißt es in Styles' emotionalem Statement. "Liam lebte sehr offen, trug sein Herz auf der Zunge und hatte eine Lebensenergie, die ansteckend war." Payne sei "warmherzig, hilfsbereit und unglaublich liebevoll" gewesen. Für Styles würden die gemeinsamen Jahre mit seinem "lieben Freund" "für immer zu den schönsten Jahren" seines Lebens gehören. "Ich werde ihn vermissen."

One Direction teilen gemeinsames Statement Gemeinsam mit den weiteren One-Direction-Mitgliedern Louis Tomlinson, Zayn Malik und Niall Horan wandte sich Styles zudem in einem offiziellen Statement der Band an die Fans. "Zu gegebener Zeit, und wenn alle dazu in der Lage sind, wird es mehr zu sagen geben", erklärt die britische Boyband auf dem gemeinsamen Instagram-Kanal. "Aber jetzt werden wir uns erst einmal Zeit nehmen, um zu trauern und den Verlust unseres Bruders zu verarbeiten, den wir sehr geliebt haben."

Die Gruppe wolle "die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, für immer in Ehren halten". Styles, Tomlinson, Malik und Horan schreiben: "Wir lieben dich, Liam."



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Liam Payne: als Solokünstler mäßig erfolgreich Paynes Musikkarriere startete 2010 bei der Castingshow "The X-Factor", in der er mit seinen späteren Bandkollegen zu One Direction zusammengeführt wurde. Obwohl die Gruppe die Show nicht gewann, wurde das Quintett zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Boybands der Musikgeschichte. Nach vier äußerst erfolgreichen Studioalben gaben One Direction 2015 bekannt, dass die Band eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegen würde. Alle Mitglieder starteten ihre jeweiligen Solokarrieren.

An die musikalischen Erfolge der Band konnte Payne dabei nicht anknüpfen. Sein bis dato einziges Album "LP1" drang in Großbritannien zwar auf einen respektablen Chartrang 17 vor, blieb außerhalb seiner Heimat aber weitgehend unbeachtet. Danach sang Payne unter mit Rita Ora ("For You") und veröffentlichte 2020 die Weihnachtssingle "Naughty List". Im Mai 2023 gab er bekannt, dass er an einem neuen Album arbeite, im März erschien mit "Teardrops" eine neue Single.

Für mehr Schlagzeilen sorgte sein Privatleben: Payne war 2016 zunächst eine Weile mit Sängerin Cheryl Cole zusammen, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat. Danach datete er Model Naomi Campbell. Ab 2019 trat Payne gemeinsam mit Maya Henry auf und verlobte sich 2020, 2022 trennte sich das Paar. Seit Oktober 2022 war er mit Influencerin Kate Cassidy liiert.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!