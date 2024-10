Bill und Tom Kaulitz prangern deutsche Tierschutzgesetze an

In den meisten europäischen Ländern sind Wildtiere im Zirkus bereits seit einigen Jahren nicht mehr erlaubt; in manchen EU-Staaten herrscht sogar ein generelles Tierhaltungsverbot für Zirkusse. In Deutschland hingegen ist dies bislang nicht der Fall – ein Umstand, der Bill und Tom Kaulitz fassungslos macht. "Fast alle anderen EU-Länder haben die Haltung von Wildtieren in Zirkussen verboten oder sehr stark beschränkt. Deutschland ist absolutes Schlusslicht", ärgert sich Tom Kaulitz in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".