Neue Folgen "Mord mit Aussicht"?: So geht es mit Kommissarin Marie Gabler weiter

Darum geht es in "Tag der Abrechnung"

Nach dem Köln-Fiasko ist Marie wieder in Hengasch. Ihre Rückkehr in die Großstadt scheint so fern wie nie; und auch die Beziehung zu Gisbert glaubt sie verloren. Als dann auch noch Mutter Uschi von der Geburt ihres ersten Enkelkindes schwärmt, ist für Marie nichts mehr zu retten. Jetzt heißt es loslassen. Doch als Jenny ihr vom Auftauchen der Gangsterinnen in Hengasch erzählt, ist Maries Leidenschaft sofort wieder geweckt. Rösler, die Ältere, ist eine alte Bekannte, die gnadenlos zuschlagen lässt. Marie sieht die Rösler schon als sicheres Ticket zurück nach Köln und wird auch von den mittlerweile über die Bedrohung aufgeklärten, wirklich verschreckten Hengaschern aus tiefster Seele um Hilfe angebettelt. Werden jetzt die Hengascher mit Marie endlich mal an einem Strang ziehen? Oder ist Marie mit ihrem Team auf sich gestellt, um es mit den gefährlichen Frauen aufzunehmen? (Text: ARD)