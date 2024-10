Von GNTM nach Hollywood: Jacky Wrucks neuer Traum

Jacky Wruck, bekannt als GNTM-Gewinnerin von 2020, hat sich in Los Angeles niedergelassen, um die Kunst der Schauspielerei zu erlernen. Mit einem neuen Ziel vor Augen, will sie in Hollywood Fuß fassen und die Magie des Geschichtenerzählens entdecken.

2020 gewann Jacky Bruck die 15. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Jetzt hat die 25-Jährige ein neues Ziel im Visier: Hollywood. Sie will sich in der Traumfabrik einen Namen machen.

Die Tierarzttochter aus dem hessischen Rheingau hat sich bereits in Los Angeles niedergelassen. Ihren rund 214.000 Instagram-Followern verriet sie: "Jetzt ist die Katze aus'm Sack. Und wohin der Weg mich führt? Zu einer reiferen Version von mir selbst. Erlebnisorientiert und ergebnisoffen ..."

Diese Worte begleiteten einen kurzen Videoclip. Darin zu sehen: Jacky in verschiedenen Porträts, während eines Flugs und inmitten von Szenen aus Los Angeles. Straßenkreuzungen, Schilder und das berühmte Hollywood Sign sind ebenfalls zu erkennen.

Jacky Wruck träumt von der "Magie des Geschichtenerzählens" Im Video erklärt Jacky Wruck: "Ich bin in Hollywood, weil mich der Wunsch, die Kunst des Schauspiels zu erlangen, nach Los Angeles geführt hat, die Magie des Geschichtenerzählens, all ihre Techniken und großen Meister."

Die Schauspielerei ist für Jacky kein völlig neues Terrain. Bereits im Sommer 2020 stand sie für eine kleine Rolle in der ZDF-Reihe "Frühling" mit Simone Thomalla als Dorfhelferin vor der Kamera. Auch im Januar 2024 war sie wieder im TV zu sehen, diesmal beim "RTL Turmspringen" in Berlin, wo sie zusammen mit Kim Hnizdo, der GNTM-Gewinnerin von 2016, antrat.

In einem weiteren Instagram-Post zeigt sich Jacky entspannt beim Bummeln und in einem Coffeeshop in Los Angeles. Doch das dürfte bald vorbei sein, wenn sie mit der Schauspielausbildung so richtig loslegt. Und falls es nicht sofort mit der großen Schauspielkarriere klappt, hat sie einen Plan B: Als ausgebildete tiermedizinische Fachangestellte könnte sie jederzeit im elterlichen Betrieb mitarbeiten.



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ᴊ ᴀ ᴄ ᴋ ʏ ???? (@jackywruck)