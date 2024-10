"Sterbende Demokratien (1/2): Aufstieg der Populisten": Infos zur ARTE-Doku

"Make America great again", "Frankreich den Franzosen" ... – Mit Sprüchen wie diesen bringen neuerdings Politiker weltweit Wähler hinter sich. Die Angriffsziele ähneln einander. Hier wie dort, so erzählt es nun auch die zweiteilige Doku "Sterbende Demokratien", wird auf eine falsche Migrations- und Asylpolitik gezielt, hier wie dort werden einfachste Lösungen für komplexe Probleme versprochen und man zeigt immer wieder auf andere: auf vermeintlich Schuldige an Missständen. Migrationsströme schwächten die Gesundheits- und Bildungspolitik im eigenen Land und verschärften die Wohnungsnot, so die Behauptung, von der im ersten Teil unter dem Titel "Aufstieg der Populisten" berichtet wird.