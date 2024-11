Neuer 'Tatort'-Kommissar in München: Carlo Ljubek ermittelt

Schon im Februar 2024 war er im Münchner "Tatort" zu sehen. Im Krimi "Wunderkind" spielte Carlo Ljubek noch einen Verdächtigen, nun wechselt er die Reihen: Wie der Bayerische Rundfunk am Montagabend bekannt gab, wird Ljubek ab 2026 als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak in München ermitteln. Die Dreharbeiten für seinen ersten Fall sollen voraussichtlich Ende 2025 starten.

"Tatort-Kommissar in München, das ist eine große Ehre und schöne Herausforderung", freut sich Carlo Ljubek laut einer Mitteilung des BR auf die neue Aufgabe. "Zugleich ein Gefühl warmer Vertrautheit, ein Zurückkehren in eine von meinen so vielen Heimaten. Mit 16 bin ich nach München zu meinem Vater gezogen, habe bei TSV 1860 Fußball gespielt, später an der Otto-Falckenberg-Schule Schauspiel studiert." Der 48-Jährige, der im nordrhein-westfälischen Bocholt als Sohn kroatischer Einwanderer aufwuchs, war zuletzt unter anderem in der Netflix-Serie "Schlafende Hunde", in der ZDF-Serie "Safe" sowie im Kinofilm "Alle die du bist" zu sehen.