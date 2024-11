Stuttgarter "Tatort": Empörung über plumpe Dorf-Klischees

Der neueste Stuttgarter Tatort 'Lass sie gehen' stößt auf scharfe Kritik. Der Film, der in Bichishausen gedreht wurde, zeigt das Dorfleben klischeehaft und sorgt für Empörung bei den Einheimischen und in den sozialen Medien. Der SWR reagiert auf die Vorwürfe.

Der jüngst ausgestrahlte Stuttgarter "Tatort" mit dem Titel "Lass sie gehen" wurde im März 2023 im kleinen Dorf Bichishausen gedreht, das zu Münsingen (Kreis Reutlingen) gehört. Doch was die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes sowie zahlreiche Statistinnen und Statisten jetzt im Ersten sehen mussten, wusste ihnen mal so gar nicht zu gefallen ...

Im Tatort "Lass sie gehen" gerät das Landleben auf der Schwäbischen Alb in den Fokus. Lannert und Bootz untersuchen den Mord an einer jungen Frau, die ihrem Heimatdorf entfliehen wollte. Der Film zeichnet ein differenziertes Bild der Dorfbewohner und überrascht mit einem unerwarteten Ende.

Faktencheck zum "Tatort: Lass sie gehen": Geht es Jugendlichen in der Stadt besser?

Der Film sei ein "Affront gegenüber den Menschen im ländlichen Raum und insbesondere auf der Schwäbischen Alb", schreibt Jochen Schuster, Vorsitzender des Tennisclubs TV Münsingen, an den SWR. Rund 130 Mitglieder und Freunde seines Vereins spielten als Komparsen in einer kurzen Szene des "Tatorts" mit. Als diese am Sonntag gespannt vor dem Fernseher saßen, sei der Großteil empört gewesen, wie der SWR aus dem Beschwerdebrief wiedergibt. Einige hätten sogar frühzeitig abgeschaltet.