So wurde Supermans Anzug beim Casting zerstört

Das Casting für "Superman: Legacy" geriet offenbar außer Kontrolle – und der Superman-Anzug zahlte dafür den Preis. Wie Regisseur James Gunn bestätigte, wurde das historische Kostüm, das einst Henry Cavill als Superman trug, beim Auswahlprozess der neuen Darsteller schwer in Mitleidenschaft gezogen.

War es ein Scherz? Oder sollte die Erinnerung an Cavills Superman ein Ende finden? Die Fans sind gespalten. Eines steht jedoch fest: Der ikonische blaue Anzug mit dem markanten "S"-Symbol wurde während der Suche nach einem neuen "Mann aus Stahl" zerstört.

James Gunn, einer der führenden Köpfe hinter dem "DC Extended Universe" (DCEU) und Regisseur des kommenden Films, bestätigte den Vorfall gegenüber einem Fan bei einer Fragerunde des Portals "Comicbooks.com" auf der Social-Media-Plattform Threads. Sein knapper Kommentar: "Das Kostüm wurde in Fetzen gerissen."

Außerdem verriet Gunn, der mit "The Suicide Squad" (2021) im DCEU debütierte, dass die Gerüchte stimmten: Tom Brittney, einem der Kandidaten für die Superman-Rolle, passte der Anzug anscheinend nicht so recht. Und das hatte Folgen: "Es dauerte etwa eine halbe Stunde, das Kostüm anzuziehen und zu justieren. Und ich glaube, ich habe es versehentlich kaputtgemacht", hatte Brittney im Podcast "Hellish" gestanden.

Anscheinend hat der 34-Jährige einen etwas voluminöseren Körper als seinerzeit Henry Cavill, der den Anzug erstmals in "Man of Steel" (2013) getragen hatte. Doch Brittney war nicht alleinige Schuldige. Nachdem er den Anzug strapaziert hatte, stieg mit David Corenswet ein weiterer Anwärter auf die Rolle, in das Kostüm. Gunn: "Ja, Tom hat es beschädigt, und dann kam Corenswet, der einfach zu groß war, und das Ganze fiel endgültig auseinander."