FDP-Generalsekretär verteidigt Vorgehen: "Die Schuldenbremse ist ein Segen für die Politik"

Auch knapp zwei Wochen nach dem Regierungsbruch kommt Polit-Deutschland nicht zur Ruhe – ganz im Gegenteil. Zuletzt offenbarten Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" und von "Die Zeit", dass die FDP den Ampel-Bruch wohl über Monate vorbereitete – und intern gar vom "D-Day" die Rede war. "Nein, das stimmt nicht", wehrte sich Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Montag im "ntv Frühstart" gegen die Vorwürfe und teilte selbst aus: "Das, was medial unterstellt wird, ist eine Frechheit."

Er sehe seine Partei unfair behandelt, schließlich hätte auch Olaf Scholz bereits im Sommer eine Entlassung von Ex-Finanzminister Christian Lindner in Erwägung gezogen. "Die anderen können über die Koalition nachdenken, aber wenn die FDP über die Politik redet, soll das ein Skandal sein?", ärgerte sich der 48-Jährige. An den einstigen Koalitionspartnern ließ Djir-Sarai auch kein gutes Haar. "Ich bin froh, dass diese Koalition nicht mehr existiert. Diese Koalition war schlecht für Deutschland."

"Das ist völlig falsch, was Sie sagen. Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland sind froh, dass diese Koalition nicht mehr existiert", erzürnte sich Djir-Sarai. Nun komme es darauf an, welche Partei "eine echte Vision für die Zukunft dieses Landes" habe. Am ehesten sehe er das derzeit bei der Union, die der FDP-Mann auch als geeignetster Partner für eine Koalition ausmachte. "Für mich ist völlig klar, dass Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler sein wird."