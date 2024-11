"Zwischen Tod und den verzweifelten Hilferufen": Tiertransport-Fahrer über den alltäglichen Horror

Seit 45 Jahren fährt Heinrich lebende Tiere zur Schlachtung durch Europa. In der "37°: Tiertransporte – Gefangen zwischen Grenzen" beschreibt er seine Erlebnisse, die wohl jeder Fahrer solcher Transporte kennt. Heute leidet Heinrich an psychischen Problemen und kann die Bilder nur schwer verarbeiten. Während die meisten Menschen genüsslich in ihr Fleisch beißen, wissen wohl die wenigsten, was wirklich dahinter steckt.