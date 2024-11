"In einem Land, das es nicht mehr gibt": Kritik zum Drama über die Modewelt der DDR

Befasst sich ein Film mit der "Schönheit im Osten", klingt das fast wie eine Antithese zu früheren DDR-Filmen wie "Das Leben der anderen". Meist wird der Fokus in filmischen Erinnerungen an die Zeit im "Arbeiter- und Bauernstaat" doch eher auf die Tristesse, den Verzicht und die Unterdrückung gelegt, wirklich schön oder ästhetisch ist da wenig. Aber wer wusste, wo man nachsehen muss, der konnte das Schöne in der DDR durchaus finden. Man sah es in der legendären Modezeitschrift "Sibylle", in den Exquisit-Läden, zwischendurch auch auf der Straße bei den jungen Leuten. Genau davon handelt das historische Coming-of-Age-Drama "In einem Land, das es nicht mehr gibt" (2022), das nach der Premiere bei ARTE nun auch im Ersten zur Primetime läuft.