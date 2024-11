„Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen: Schon nach wenigen Minuten fliegen im Studio die Fetzen!

Eine Woche nach dem großen „Sommerhaus“-Finale zeigte RTL die lang ersehnte Wiedersehensshow mit Moderatorin Frauke Ludowig zeitgleich im linearen TV und auf RTL +. Zeitweise war das Portal des Senders aufgrund der vielen Streamer sogar überlastet. Trash-TV-Fans dürften jedenfalls auf ihre Kosten gekommen sein. An Drama und Geschrei fehlte es nicht – im Gegenteil! Schon nach kurzer Zeit eskalierte die Situation im Studio...

Nachdem Frauke dem Siegerpaar Sam Dylan und Rafi Rachek noch einmal nachträglich zu ihrem „Sommerhaus“-Sieg gratulierte, ging der Disput im Studio auch schon los. Emma Fernlund und Umut Tekin bekamen von den anderen ordentlich ihr Fett weg. Viele neue Freundschaften konnten die beiden während ihrer Zeit im „Sommerhaus“ bekanntlich nicht knüpfen.

Lediglich zu Ex-Bachelor Oliver Sanne und seiner Partnerin Jil Rock sowie zu Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern scheinen beide noch ein gutes Verhältnis zu haben. Auch das Thema „Prostitution“ kam noch einmal auf den Tisch. (Sam fragte Emma damals, ob ihre Teilnahme bei ‚Temptation Island‘ nicht mit Prostitution vergleichbar wäre).

Frauke Ludowig muss Rafi Rachek mehrmals zurechtweisen „Sie ist natürlich keine Prostituierte. Und so habe ich es auch nicht gesagt“, betonte Sam noch einmal. Ex-Bachelor Oliver Sanne ergriff daraufhin Partei für Emma und Umut: „Die Spitzen, die kommen schon so an wie man sie auch verstehen will.“ Anstrengend dürfte für Frauke Ludowig vor allem die Lautstärke in der Diskussionsrunde gewesen sein. Rafi Rachek rief immer wieder laut dazwischen, geriet erneut in einen Streit mit Theresia Fischers Partner Stefan. „Wir können dich auch anzeigen, aber tun wir nicht, weil wir keine schwachen Persönlichkeiten sind“, echauffierte sich der 34-Jährige.

Frauke Ludowig musste ihn immer wieder zurechtweisen: „Rafi, wenn du mir die ganze Zeit ins Ohr schreist, höre ich nichts anderes.“ Theresia selbst konnte an der Wiedersehensshow aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Seine erneute Entschuldigung für den verbalen Ausfall im „Sommerhaus“ nahm Stefan nicht an. „Es gibt Dinge, die sind unentschuldbar“, so der ehemalige Zahnarzt. Für Model Tessa Bergmeier war die Situation nach nur wenigen Minuten so unerträglich, dass sie panisch das Studio verließ und erst nach einigen Minuten an ihren Platz zurückkehrte.

"Sommerhaus"-Teilnahme hat Tessa Bergmeier krank gemacht

Ihre Zeit beim „Sommerhaus“ habe bei der bekennenden Veganerin Spuren hinterlassen: „Seit meiner Zeit im Sommerhaus leide ich an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Die Menschen dort haben mich gemobbt, mich mit Schreien und verletzenden Worten attackiert. Es war eine grausame und zermürbende Erfahrung, die tiefe Narben hinterlassen hat“, schrieb sie zu dem Wiedersehens-Trailer der Show. Tobias Pankow, Jäger und Ex-Partner von Sarah Kern, kritisierte dagegen erneut Tessas Bezeichnung als „Mörder“. Er wolle in jedem Fall rechtliche Schritte gegen das Model einleiten.