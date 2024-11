Neuer Tiefpunkt: ARD-Journalisten müssen Russland verlassen

Die ARD spricht von einem "neuen Tiefpunkt in den Beziehungen zu Russland". Zwei Journalisten des öffentlich-rechtlichen Netzwerks wurden aufgefordert, ihre Akkreditierung abzugeben. Das russische Außenministerium bezeichnet den Schritt als "Vergeltungsmaßnahme".

Um die Pressefreiheit ist es in Russland nicht gut bestellt. Dennoch berichten ausländische Medienvertreter weiter aus dem Land, das 2022 den Nachbarn Ukraine überfallen hat. Nun jedoch müssen zwei deutsche Journalisten ausreisen. Wie die ARD mitteilt, sei ihr Korrespondent Frank Aischmann vom russischen Außenministerium aufgefordert worden, seine Akkreditierung abzugeben. Das Gleiche gelte für seinen technischen Mitarbeiter Sven Feller.

Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, bezeichnete den Schritt als "Vergeltungsmaßnahme". Er sei eine "Antwort" auf das von den deutschen Behörden verhängte "Arbeits- und Aufenthaltsverbot" für zwei Korrespondenten des russischen Senders Perwy Kanal (Erster Kanal) in Deutschland. Grundsätzlich sei man bereit, neue ARD-Mitarbeiter zu akkreditieren. Dies sei jedoch an die Bedingung geknüpft, dass umgekehrt russische Journalisten in Berlin ihrer Arbeit nachgehen könnten.