"Verdient nur mein Mitleid": Maite Kelly teilt gegen Thomas Gottschalk aus

Thomas Gottschalk s Kommentar über Maite Kelly sorgt für Aufruhr. Der Entertainer rechtfertigt seine Aussage mit "Was sich liebt, das neckt sich", während die Sängerin entschieden widerspricht.

Schlagerstar Maite Kelly hat sich mit deutlichen Worten von Showmaster Thomas Gottschalk distanziert. Grund ist eine Bemerkung des Entertainers in seinem "Supernasen"-Podcast mit Mike Krüger. Dort hatte sich Gottschalk über seinen bevorstehenden Auftritt in der ARD-Sendung "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" geäußert – und dabei einen Seitenhieb in Richtung der Sängerin platziert.