"Emma – Der Usedom-Krimi": Kritik zum neuen ARD-Krimi mit Katrin Sass

Im neuen 'Usedom-Krimi' wird eine Frau in der Ostsee Opfer eines mutmaßlichen Mordes. Die Ermittlungen führen in ein Netz aus Mobbing und Long Covid. Ein packender Thriller mit Katrin Sass.

Höchst dramatisch pflegen die "Usedom-Krimis" zu beginnen, und oft ist die von Katrin Sass gespielte Hauptfigur direkt involviert. Stellte sich Karin Lossow zuletzt endlich dem Mörder ihrer Tochter und damit ihrem seit fünf Jahren währenden Trauma, ist die Ex-Staatsanwältin im neuen Fall abermals gleich mitten im Geschehen. Sie wird Zeugin eines dramatischen Todes in der Ostsee: Eben noch sprach sie beim Gassigehen mit Gerda Kolping (Katharina Spiering), die wie immer morgens im Neoprenanzug schwimmen gehen wollte – schon ruft die Frau plötzlich nach Hilfe und versinkt schließlich in den Fluten. Die Ermittler stehen im Fall "Emma" vor großen Rätseln und stoßen auf eine Familie, die schon vor dem Tod der Mutter zwischen Mobbing und Long Covid vom Schicksal arg herausgefordert wurde.

Abermals unter Regie von Matthias Tiefenbacher, entwickelt sich auch die neue Episode zur sehr persönlichen Angelegenheit für die noch immer trauernde, aber dennoch von einer großen Last befreite Staatsanwältin a.D.: Lossow kann nach dem fürchterlichen Vorfall nichts mehr tun, außer Emma (beeindruckend: Cloé Albertine Heinrich), die titelgebende Tochter des Opfers, ins Krankenhaus zu begleiten. Dort kann nur noch der Tod der Mutter festgestellt werden. Die 14-Jährige stürzt in ein tiefes Loch, während der geschockte Vater ohnehin mit sich selbst beschäftigt ist. Nach einer Corona-Erkrankung ist Markus Kolping (Jan-Peter Kampwirth) ans Bett gefesselt, muss gepflegt werden – und bekommt von der Tochter nicht viel mit, Wiedermal ist es an Lossow, sich emotional zu kümmern. Ein in der Krimireihe wiederkehrendes Motiv, das diesmal symbolreich in der "Ersatztochter" aufgegriffen wird.