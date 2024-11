"Notting Hill"-Fortsetzung: Julia Roberts ist dagegen

Lars Eidinger, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, spricht offen über seinen früheren Alkoholkonsum und dessen Rolle in seiner Kunst. In einem Gespräch mit Michel Friedman enthüllt er, wie der Alkohol ihm half, Scham abzulegen und Präsenz auf der Bühne zu erzeugen.

"Verachtenswert!": Hugh Grant rechnet mit Kultrolle in "Notting Hill" ab

Auch Hugh Grant hatte unlängst mit einer Äußerung über seine Rolle in "Notting Hill" für Furore gesorgt. "Immer wenn ich zu Hause nach ein paar Drinks durch die Kanäle zappe und dieser Film läuft, denke ich: 'Warum hat meine Figur keine Eier?", beklagte der 64-Jährige im Interview mit "Variety". Besonders eine Szene ist Hugh Grant negativ in Erinnerung. Darin ist Anna "in meinem Haus, und die Paparazzi kommen an die Haustür und klingeln, und ich denke, ich habe sie einfach an mir vorbeigehen lassen und die Tür geöffnet. Das ist furchtbar".