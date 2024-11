Broadway-Star Helen Gallagher (†) stirbt im hohen Alter von 98 Jahren

Die US-amerikanische Schauspielerin Helen Gallagher, bekannt durch ihre Broadway-Erfolge und ihre Rolle in der Seifenoper 'Ryan's Hope', ist im Alter von 98 Jahren verstorben. Gallagher, eine zweifache Tony-Gewinnerin, hinterlässt ein beeindruckendes Erbe in der Theater- und Fernsehwelt.

Am Broadway sie bereits ein Star, ehe sie durch die Rolle der Maeve Ryan in der ABC-Seifenoper "Ryan's Hope" (1975 bis 1989) auch einem großen Fernsehpublikum bekannt wurde: US-Schauspielerin Helen Gallagher ist tot, sie wurde 98 Jahre alt. Das Theatermagazin "Playbill" verkündete die Nachricht in einem Instagram-Post: "Wir sind traurig zu berichten, dass die zweifache Tony-Gewinnerin Helen Gallagher im Alter von 98 Jahren verstorben ist", heißt es in dem Beitrag. "Unser Beileid geht an ihre Familie, Freunde und Fans."

Edith Meeks, Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin der New Yorker Schauspielschule Herbert Berghof Studios, an der Gallagher lange Jahre gearbeitet hatte, teilte der "Washington Post" mit, dass die Schauspielerin am Sonntag, den 24. November, in einem New Yorker Krankenhaus gestorben sei.



Helen Gallagher: Musical- und Soapstar Gallagher wurde 1926 in New York City geboren, ihr Broadway-Debüt feierte sie 1944 in der Musical-Revue "Seven Lively Arts", nachdem sie den Auftritt aufgrund ihrer tänzerischen Fähigkeiten bekommen hatte. Ihren ersten großen Durchbruch hatte sie 1952 in "Pal Joey", für das sie ihren ersten Tony Award als beste Hauptdarstellerin in einem Musical gewann. 1971 erhielt sie den renommierten Musical-Preis erneut, für ihre Rolle in "No, No, Nanette".

1975 übernahm sie in der Seifenoper "Ryan's Hope" die Hauptrolle der irisch-amerikanische Matriarchin Maeve Ryan. Gallagher blieb bei der Serie, bis sie 1989 abgesetzt wurde, und gewann drei Daytime Emmys für ihre Rolle. Im Kino war Gallagher in "Roseland" (1977) an der Seite von Christopher Walken und Geraldine Chaplin zu sehen. In den 1990er-Jahren trat sie in zwei weiteren Seifenopern auf, "Liebe, Lüge, Leidenschaft" und "All My Children".

Seit den 1970er Jahren arbeitete Gallagher zudem als Schauspiellehrerin an der Herbert-Berghof-Schule, sie unterrichtete dort Gesang. 2020 ehrte die Schule sie mit der Benennung eines Aufführungsraums.