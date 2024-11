30 Jahre "Unter uns": Ein Familiengeheimnis stellt alles auf den Kopf

Seit 30 Jahren begeistert die RTL-Serie 'Unter uns' mit packenden Geschichten aus der Schillerallee in Köln. Zum Jubiläum steht ein Familiengeheimnis im Fokus, das die Nachbarschaft aufrütteln wird. Fans können sich auf eine spannende Highlight-Woche und einen neuen Jubiläumssong freuen.

Kaum zu fassen, aber es ist wahr: "Unter uns" wird 30 Jahre alt. Seit dem 28. November 1994 – und damit über beeindruckende 7.500 Folgen hinweg – fesselt die RTL-Daily die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den Geschichten ihrer Figuren aus einem Viertel in Köln. Die "Schillerallee" ist fast so bekannt wie weiland die "Lindenstraße". Bereits seit den frühen 90er-Jahren begleitet Guido Reinhardt als UFA-Serial-Drama-Produzent die beliebte tägliche Serie. In einem Interview verrät er: "Der Markenkern von 'Unter uns' ist der Dreiklang aus Familie, Freundschaft und Nachbarschaft." Mit feinem Gespür für gesellschaftliche Themen und die Lebenswelten ihrer Zuschauer trifft die Serie ins Mark und wird dabei von der leidenschaftlichen Hingabe aller Beteiligten vor und hinter der Kamera getragen.

Eine Geburtstagswoche voller Highlights Der Geburtstag wird nun angemessen auch im Programm gefeiert: Vom Montag, 25., bis Freitag, 29. November, jeweils ab 17.30 Uhr, (und bereits eine Woche zuvor auf RTL+) erwartet die Fans eine spannende "Highlight-Woche", die einige unvergessliche Momente verspricht. So kehrt etwa eine ganz besondere Persönlichkeit vor die Kamera zurück: Margot Weigel (einst gespielt von der 2006 verstorbenen Christiane Maybach, nun von Isabel Dornheim), langjährig geschätzte Figur der Serie, tritt in einer Traumsequenz ihrer Urenkelin Cecilia (Carina Koller) in einer mystischen Vision gegenüber und ermutigt sie, den Spuren ihrer Vorfahren zu folgen. Ein wohl gehütetes Familiengeheimnis der Weigels könnte die Schillerallee nachhaltig erschüttern könnte – mit weitreichenden Konsequenzen für alle Bewohner.

Neben dieser spannungsgeladenen Storyline erwartet die Fans ein musikalisches Highlight: Den offiziellen Jubiläumssong "Open Sea of Time", gesungen von der "Let's Dance"-Gewinnerin 2023, Anna Ermakova. Der emotionale Titel ist seit dem 1. November auf RTL+ sowie auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar.

Guido Reinhardt über "Unter uns": Es handelt sich um einen kleinen Kosmos "Die Menschen in der Schillerallee kennen sich alle untereinander", erklärt Produzent Reinhardt: "Es handelt sich um einen kleinen Kosmos, es ist alles überschaubar."Diese enge Gemeinschaft unterscheidet "Unter uns" von der ebenfalls beliebten Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die ebenfalls von ihm produziert wird. Während "GZSZ" in einem urbanen Setting spielt, setzt "Unter uns" auf eine dörflichere Atmosphäre – ein Konzept, das seit jeher bei den Zuschauern ankommt.

Dass es innerhalb von drei Jahrzehnten auch mal holprig werden kann, ist unbestritten. "Zweifel an der Arbeit sind dein ständiger Begleiter, sonst wäre ich Hellseher und würde Löffel verbiegen", betont der Produzent: "Der entscheidende Unterschied ist, dass du gemeinsam mit deinem Team mit den Zweifeln umgehst und Entscheidungen triffst."

Vertrautes trifft auf Überraschung – die perfekte Mischung Katharina Katzenberger, die als leitende Redakteurin bei RTL von Anfang an die Serie "Unter uns" betreut, verbindet mit dem Format eine besondere Geschichte: "'Unter uns' wird für mich immer einen besonderen Stellenwert haben. Es war die erste Serie, die ich redaktionell betreuen durfte", erklärt sie. Gerade die Kombination aus Veränderung und Beständigkeit macht für sie den Reiz aus, auch nach 30 Jahren mit ganzem Herzen dabeizubleiben.

Diese Balance scheint nicht nur hinter den Kulissen zu funktionieren – auch vor der Kamera trifft der Mix aus vertrauten und frischen Gesichtern den Nerv der Zuschauer. Figuren wie Ute Huber (seit dem ersten Jahr dabei), Paco, Cecilia Weigel oder Benno sind für die Fans weniger Heldenfiguren, sondern vielmehr wie gute Freunde. Doch neben dieser vertrauten Kontinuität sorgen immer wieder überraschende Wendungen dafür, dass Gewohntes durchbrochen wird – so auch in der kommenden Highlight-Woche, in der "Unter uns" die Fans erneut mit unerwarteten Momenten fesseln wird.

In den vergangenen 30 Jahren hat sich hinter den Kulissen der Serie einiges getan: Über 10.000 Lippenstifte, rund 8.000 Make-up-Pinsel und fast 1.000 Flaschen Shampoo kamen zum Einsatz, um die Darsteller stets perfekt in Szene zu setzen. Hinzu kommen stolze 107 Liter Kunstblut. Auch tierische Gäste wie ein Papagei und eine Tarantel sowie prominente Persönlichkeiten wie Frauke Ludowig, Cathy Hummels und Markus Lanz fanden in der Schillerallee ihren Weg vor die Kamera. Die bevorstehende Highlight-Woche verspricht Momente voller Dramatik und Nostalgie, die das Herzstück der Serie in neuem Glanz erstrahlen lassen. Ein weiteres Kapitel für "Unter uns".

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.