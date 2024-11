"Das Adventsfest der 100.000 Lichter": Das hat Florian Silbereisen in der Live-Show geplant

Alle Jahre wieder stimmt Florian Silbereisen mit seinem "Adventsfest der 100.000 Lichter" auf die Vorweihnachtszeit ein. Auch 2024 hat der Moderator prominente Musikkolleginnen und -kollegen eingeladen, um gemeinsam am Vorabend des ersten Advents mit Weihnachtsliedern für festliche Stimmung zu sorgen. Wobei auf dem Höhepunkt der Sendung wie immer das Eintreffen des Friedenslichts begangen wird. Auch in diesem Jahr meldet sich Silbereisen wieder live aus dem Congress Centrum im südthüringischen Suhl.

Der sonst als bodenständig bekannte Florian Silbereisen geriet auf einem Weihnachtsmarkt in die Schlagzeilen. Der Schlagerstar randalierte in der Passauer Altstadt so stark, dass die Polizei einschreiten musste. Ein Vorfall, der ihm heute sehr peinlich ist.

Ein Name allerdings sticht heraus: Thomas Gottschalk wird erwartet. Der langjährige "Wetten, dass ..?"-Gastgeber machte zuletzt durch ein Sachbuch von sich reden, in dem er sich mit den Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung kritisch auseinandersetzt. Musikalisch gehört Gottschalks Liebe bekanntlich eher den Beatles und den Rolling Stones – und weniger dem Schlager. Auf den Auftritt des 74-Jährigen in für ihn ungewohnter Umgebung darf man also gespannt sein.