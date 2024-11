Netflix-Mystery-Serie „The Trunk“: Ein wirklich rätselhafter Koffer

Start der elften Staffel

"The Masked Singer": Neue Kostüme, neue Regel

'The Masked Singer' geht in die elfte Runde und bringt frischen Wind mit einem neuen Konzept. Erstmals treten zwei Rateteams gegeneinander an. Unter den Masken verbergen sich wieder zehn Stars, deren Identitäten das Publikum per App-Voting enthüllt.

