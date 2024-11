"Eltons 12": Diese Promis treten in der RTL-Show an

In der Auftaktsendung treten unter anderem Actionstar Tom Beck, der "Schlag den Star"-Sieger und Ausnahmeturner Fabian Hambüchen, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Dschungel-Mitkämpfer Twenty4tim, Axel Stein, Sarah Engels, Siegerin "The Masked Singer" 2020, Anna Maria Ferchichi, Gewinnerin bei "Schlag den Star" 2024 mit ihrem Mann Bushido, sowie Cathy Hummels und Ex-Playmate Stella Stegmann an.

"'Eltons 12' ist so was wie 'Ocean's Eleven', nur einer mehr. Aber nicht zu verwechseln mit 'Ocean's Twelve', das ist was völlig anderes", sagt der Moderator selbst über die neue Sendung. "Aber bei 'Eltons 12' geht es auch um viel Geld. In jeder Show kämpfen zwölf Prominente gegeneinander um 100.000 Euro. Also zum Beispiel Dschungelstars gegeneinander oder Reality-Stars oder auch "echte" Stars wie erfolgreiche Olympioniken. Und bei aller Bescheidenheit, Stefan Raab, der Erfinder der Show, hat mal wieder Raum und Zeit gekrümmt, die Regeln der Mathematik außer Kraft gesetzt und ein geniales Spielprinzip erfunden. Es gibt nie dagewesene Spiele, es gibt Duelle und Trielle – und am Ende bleibt ein Gewinner übrig. Aber der braucht wirklich Geschick, Wissen und Taktik – also am besten wäre er eigentlich ich. Aber ich moderiere die Show ja schon!"