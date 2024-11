Der schnellster Formel-1-Fahrer aller Zeiten: Alle Infos zur neuen Netflix-Miniserie „Senna“

Die sechs Folgen umfassende Serie zeichnet Sennas Weg an die Spitze des Motorsports nach: von den Anfängen in England und dem Formel-3-Titel dort, über die ersten Erfolge mit Lotus bis schließlich zum Wechsel zu McLaren, dem ersten von drei WM-Titeln 1988 und Sennas tödlichem Unfall im italienischen Imola während des Großen Preises von San Marino 1994.

Gezeigt wird Ayrton Sennas Aufstieg zum Superstar der Formel 1. Die Serie nimmt den Zuschauer mit nach England. Der gerade frisch dort hingezogene Senna fährt in der Formel Ford 1600 und schafft es direkt an die Spitze. Bereits 1984 fährt er in der Formel 1. In der Königsklasse des Motorsports trifft er bei McLaren auf Alain Prost, der bald zu seinem heftigsten Rivalen wird. Drei Mal holte Senna, der in seinem Heimatland Brasilien inzwischen als Nationalheld galt, im McLaren den WM-Titel bevor er 1994 zu Williams wechselte. Die Serie schließt mit dem Rennen von San Marino in Imola ab, bei dem Senna tödlich verunglückte.