Verdächtige "Bergretter"-Szene: Dieser Schauspieler könnte die Serie verlassen

In der aktuellen "Bergretter"-Staffel bahnt sich ein emotionaler Abschied an, denn im Staffelfinale könnte es für einen Charakter das Ende bedeuten. Was bisher bekannt ist.

Seit dem 7. November laufen die neuen "Bergretter"-Folgen im ZDF und können an den gewohnten Erfolg anknüpfen; wie auch in den vorherigen Staffeln schalten durchschnittlich fast 5 Millionen Zuschauer pro Episode ein. Um den linearen Erfolg auch in der Mediathek spürbar zu machen, hat sich der Sender in diesem Jahr etwas Besonderes überlegt; bereits seit dem 31. Oktober sind dort nämlich bereits alle Folgen auf Abruf zu sehen; inklusive des Staffelfinales, das erst am 12. Dezember im TV zu sehen sein wird. Und in genau dieser Folge bahnt sich ein trauriger Abschied an.

Achtung, Spoiler: Für diesen Charakter könnte Schluss sein Im Folgenden gehen wir auf die der Beziehung zwischen Markus Kofler (Sebastian Ströbel) und Alex ein; auch auf die Entwicklungen, die noch nicht im linearen TV zu sehen waren. Wer sich hier nicht spoilern lassen möchte, sollte nicht weiterlesen. Für alle anderen:

Bereits zu Anfang der 16. Staffel kehrt Markus' ehemalige Freundin Nina (Josephin Busch) zurück – sie hat sich beim Wandern in Nepal schwer verletzt und sitzt in Rollstuhl. Der hilfsbereite Markus nimmt sie bei sich auf. Seine Partnerin Alex hält davon denkbar wenig; sie fühlt sich vernachlässigt und macht sich auch Sorgen um ihren Sohn, der in ihren Augen ohnehin zu wenig Zeit mit Markus verbringt.

Im Staffelfinale eskaliert die Situation: Alex beendet schweren Herzens ihre Beziehung mit dem Bergretter. Doch Nina fühlt sich dafür verantwortlich und entscheidet sich ihrerseits für einen radikalen Schritt; sie nimmt Abschied und hinterlässt Markus nur einen Brief mit den Worten: "Ich helfe dir am meisten, wenn ich jetzt gehe."

Serien-Aus für Josephin Busch? Über die Bedeutung dieses Briefes spekulieren nun die Fans. Wir Josephin Busch in den kommenden Staffeln etwa nicht mehr zurückkehren? Das jedenfalls legt die Szene im Staffelfinale nahe. Bisher hat sich weder das ZDF, noch die Darstellerin selbst dazu geäußert. Ob Nina also wieder zurückkehren wird oder diesmal endgültig aus dem Leben von Markus Kofler verschwunden ist, erfahren wir also vermutlich erst mit Ausstrahlung der 17. "Bergretter"-Staffel 2025.