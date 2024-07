"Murmel Mania": Kritik zur neuen SAT.1-Spielshow mit Melissa Khalaj

Fernseh-Unterhaltung wie aus einer anderen Zeit: "Murmel Mania" ist eine Unterhaltungsshow mit einer vergleichsweise schlichten Spielidee, die mehr ans Kinderzimmer als an die große Showbühne erinnert. Der Sender SAT.1, der die Reihe nun übernommen hat, bemüht natürlich trotzdem Superlative, um die Kugeln ins Rollen zu bringen. So soll es um die "irrwitzigsten" Bahnen gehen, über die die kleinen Bällchen flitzen – mit denkbar schwer vorhersehbaren Laufwegen. Die mitspielenden Promi-Teams müssen den Überblick bewahren und am besten "murmeln". Der Clou: Das Preisgeld, das so erkämpft wird, geht dann jeweils an den zum Promi gehörigen Publikumsblock.

Neuer Anlauf nach drei RTL-Staffeln

Was so charmant wie harmlos wirkt, erinnert an Nostalgie-TV. Dabei erlebte die Spielshow-Reihe in Deutschland auch erst 2021 das Licht der Öffentlichkeit – damals beim Sender RTL, wo Chris Tall "Murmel Mania" moderierte. Bei SAT.1 übernimmt den Part nun die Moderatorin Melissa Khalaj, bekannt von früheren "The Voice of Germany"-Einsätzen. Launige Kommentare zu Kugel-Taktiken und Spielgeschick steuert Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld bei.