Zurück in die 80er: VOX-Doku feiert Boybands und Girlgroups

VOX versammelt 40 Prominente und Zeitzeugen, um in der Musikdoku vier Jahrzehnte Popkultur Revue passieren zu lassen. Die Doku beleuchtet die Erfolgsgeschichten von Bands wie Take That, Spice Girls und East 17.

Back for Good – 40 Jahre Boy- & Girlgroups Dokumentation • 13.07.2024 • 20:15 Uhr

Schon in den 80-ern, aber vor allem in den 90er-Jahren waren sie das vermeintliche Wundermittel der Pop-Industrie: Wie die neue VOX-Musikdokumentation "Back for Good – 40 Jahre Boy- & Girlgroups" zeigt, steckten hinter gecasteten Hitparaden-Stürmern wie Take That, den Spice Girls, N'SYNC oder East 17 ausgetüftelte Marketingstrategien, die auf möglichst breite Massenwirkung bei den jungen Fans abzielten. Und wie sich nun die rund 40 Promis und Zeitzeugen erinnern, die in dieser musikalischen Zeitreise vor der Kamera zusammenkommen, honorierten die Kids der Vor-Internet-Ära das mit frenetischem Jubel in den Konzerten und Gekreische rund um jede Star-Sichtung. Die CD-Verkäufe schnellten damals in ungeahnte Höhen.

Wie das deutsche Fernsehen Popstars produziert Der extra lange "Back for Good"-Nostalgietrip am Samstagabend baut auf frühe Musikvideos, private Schnappschüsse und Interviews aus der damaligen Zeit. Dabei erhält man Einblicke hinter die Kulissen der Songs, Bands und Macher. Und gerade die deutsche Musikindustrie ist ein Schwerpunkt: Dort setzte sich der Girlgroup- und Boyband-Erfolg bis in die 200Oer-Jahre fort – auch mit in Musiksendungen zusammengestellten Ensembles wie den No Angels, Bros'Sis oder Monrose.

Auch wenn ein Kern der Dokumentation die Erfolge der großen Bands der 90er-Jahre sind, geht es auch um Formationen der 80-er wie Bananarama oder die Pointer Sisters. Im historischen Rückblick geht es zurück bis zu den ersten Girlgroups, die im Umfeld der Plattenfirma Motown enstanden – etwa die Supremes.

In der Doku zu sehen sind aktuelle und frühere Popstars, darunter Kelvin Jones, Alli Neumann, Jeanette Biedermann, Linda Hesse, Alex Christensen, Fast Boy, aber auch BAP-Urgestein Wolfgang Niedecken.

Back for Good – 40 Jahre Boy- & Girlgroups – Sa. 13.07. – VOX: 20.15 Uhr