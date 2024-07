"Der Tod kommt nach Venedig": Kritik zum neuen ARD-Krimi mit Alwara Höfels

In der neuen Comedyshow "Faking Bad – Besser als die Wahrheit" animiert Oliver Kalkofe seine prominenten Gäste, kreativ zu lügen und die Wahrheit zu verdrehen. In der Auftaktfolge sind Oliver Welke, Torsten Sträter, Laura Karasek und Michael Kessler zu Gast.

Oliver Kalkofes "Faking Bad" in der ARD: Wer lügt am besten?

Die Polizei, nicht immer dein Freund und Helfer

So will der selbstgefällige venezianische Commissario, der diesmal nicht Brunetti, sondern Santo heißt und Italienisch spricht (Rudy Ruggiero), erst mal keinerlei Anzeichen für ein Verbrechen sehen. Allzu viele könnten eben heutzutage einfach nicht mehr schwimmen, so behauptet er. Zudem spielten Alkohol und Partys zunehmend eine Rolle. Aber auch "Onkel Rafael", der beste Freund von Annas Mann, negiert das Verbrechen vehement. Wobei Christoph Schärf von Beginn an eine etwas zu dubiose Verdachtsfigur liefert. Ob er etwas auf dem Kerbholz hat? Andererseits kümmert er sich um Annas elfjährigen Sohn Paul (Filip Wyzinski) allzu rührend, während die Mutter ihren eigenmächtigen Ermittlungen nachgehen muss.