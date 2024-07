"Apocalypse Now": Kritik zum Anti-Kriegsfilm-Klassiker in der ARD

Spektakulär ist eigentlich alles an Francis Ford Coppolas Antikriegsfilm "Apocalypse Now" von 1979, der nun im Nachtprogramm der ARD wieder einmal zu sehen ist und der unter anderem mit zwei Oscars, drei Golden Globes und der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet wurde: die Tatsache etwa, dass darin erstmals eine filmische Aufarbeitung des Vietnamkriegs versucht wurde; die Besetzung der Schlüsselrolle mit dem schwierigen Megastar Marlon Brando oder auch die Kosten von 30 Millionen Dollar.

"Wie ein Acid-Trip"

"Ich finde, dass mein Film ein Anti-Kriegsfilm ist, und ein ehrlicher Film noch dazu. Und zwar über die Stimmung in Vietnam, die tatsächlich wie ein Acid-Trip gewesen ist", kommentierte Francis Ford Coppola den Vorwurf, er mystifiziere durch schrecklich-schöne Bilder den Krieg. Die Kritik hielt sich, was das Thema betraf, zurück, sprach aber von einem "monumentalen, glänzend inszenierten" Streifen. Bei den Filmfestspielen in Cannes feierte "Apocalypse Now" 1979 Premiere, wo er den Hauptpreis, die "Goldene Palme", erhielt. Der Kritiker des "Film-Beobachters" schrieb: "In diesem Film wird ein erschreckender Einblick in die Abgründe der menschlichen Seele gegeben, die an dramatischer Wucht nichts zu wünschen übrig lassen."