"Das Leuchten der Erinnerung": Kritik zum Roadmovie mit Donald Sutherland und Helen Mirren

Eine bewegende Reise

In einer der berührendsten Szene des Roadmovies "Das Leuchten der Erinnerung" von Regisseur Paolo Virzì schaut sich ein altes Ehepaar am Abend, draußen auf irgendeinem Campingplatz an der US-Ostküste, Dias von seiner Familie an. Nach und nach gesellen sich neugierige Menschen unterschiedlichen Alters hinzu, um an diesem seelenvollen Moment teilzuhaben, in dem die Eheleute auf ihr gemeinsames Leben zurückblicken. Die Dramödie aus dem Jahr 2017, die 3sat nun erneut im Free-TV zeigt, ist ein Film für Jung und Alt und kein typisches Age Movie: Es geht schlicht und ergreifend darum, dass wir alle im Laufe unseres Lebens Dinge tun, über die wir später glücklich sind – oder die wir bedauern. Und es geht darum, wie uns am Ende all diese Dinge, diese wertvollen Erinnerungen, unweigerlich aus den Händen gleiten.