"Der Teufel trägt Prada" bekommt eine Fortsetzung

In der Welt der Mode-Branche

Es lag wahrscheinlich am schlagfertigen Script und drei Hauptdarstellerinnen in Höchstform, dass "Der Teufel trägt Prada" 2006 zu einem Hit wurde. In der Modesatire versucht sich die an Mode nicht interessierte Andy (Anne Hathaway) an dem Job als eine der Assistentinnen der so arroganten wie schwierigen Miranda Priestly (Meryl Streep), Chefredakteurin eines einflussreichen Fashion-Magazins. Mehr Herzblut für ihre Branche hat hingegen Emily (Emily Blunt), Andys große Widersacherin.