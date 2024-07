Explosive Diskussion zwischen Wagenknecht und Major bei "Illner": "Sie vergiften die öffentliche Debatte"

Gegen Ende der Sendung fasst der langjährige ZDF-Moderator Claus Kleber zusammen, was den ganzen Abend über mehr als deutlich wurde. "Wir einigen uns darauf, dass an diesem Tisch Uneinigkeit herrscht, so wie sie auch in der Bevölkerung herrscht", sagt er. Uneinig ist sich der Rest der Runde – bestehend aus dem Moderator selbst, Omid Nouripour, dem Parteivorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, der Sicherheits- und Verteidigungsexpertin Claudia Major und dem Generalleutnant a.D. Ben Hodges – mit Sahra Wagenknecht, der Parteivorsitzenden des BSW.