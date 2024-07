"Carneval – Der Clown bringt den Tod": Kritik zum Thriller mit Peter Lohmeyer und Lisa Maria Potthoff

In der Domstadt geht seit Jahren zur Weiberfastnacht ein Frauenmörder in Gestalt eines Clowns um. Auch in dieser Saison, so fürchtet der ortsansässige Ermittler Benni Scholz (Christoph Franken), könnte der Täter wieder zuschlagen. Fabel, Experte für Serientäter, sagt seine Hilfe zu und reist ins feierfiebrige Rheinland. Seine traumatisierte Kollegin Maria Klee, die Fabel im vorherigen Fall wegen ihrer Unberechenbarkeit vom Dienst freistellen lassen musste, begibt sich in Köln derweil auf einen Rachefeldzug: Der Unterweltboss Witrenko (Merab Ninidze), der sie einst im Einsatz niederstach, soll sterben.