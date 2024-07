"Downton Abbey 2: Eine neue Ära": Kritik zum Film der britischen Erfolgsserie in SAT.1

Ein neues Kapitel für die Crawleys: In 'Downton Abbey 2: Eine neue Ära' sorgt ein mysteriöses Erbe an der Côte d'Azur und ein Filmprojekt im berühmten Anwesen für Aufregung. SAT.1 zeigt den Film nun erstmals im Free-TV.

Die üppigen Kostüme, die fantastischen Kulissen von Highclere Castle, natürlich auch die Art, wie man mit- und übereinander spricht: "Downton Abbey" war von Beginn an ein Fenster in eine Zeit, die es so heute nicht mehr gibt. In "Downton Abbey 2: Eine neue Ära", der Titel verrät es schon, steht nun etwas grundsätzlich Neues vor der Tür: ein Kamerateam. Man hat Downton ausgewählt, um dort einen Film zu drehen. SAT.1 zeigt "Downton Abbey 2: Eine neue Ära" (2022) nun erstmals im Free-TV.