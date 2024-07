"Terra X: In unbekannten Tiefen": ZDF-Doku taucht ins Roten Meere

Mit dem Forschungsschiff OceanXplorer geht es in die Tiefen des Roten Meeres. Die Doku 'Terra X: In unbekannten Tiefen' zeigt die Entdeckungen von Mikroorganismen und Unterwasserlandschaften.

Terra X: In unbekannten Tiefen

Frühformen des Lebens im Roten Meer

Ägypten-Urlauber kennen das Rote Meer als Taucherparadies in Hotel- oder Ressortnähe samt Haialarm und bizarrer Korallenwelt. Reeder fürchten vor allem die jemenitischen Huthi-Rebellen, die Containerschiffen auf dem Weg nach Asien das Leben erschweren. Das hochmoderne Forschungsschiff OceanXplorer hingegen ist indessen dazu bestimmt, die wenig erforschten Untiefen des 2.240 Kilometer langen, schmalen Meeres zwischen Nordafrika und der arabischen Halbinsel zu entdecken. Die Labore des von dem Milliardär Ray Dalio gestifteten Forschungsschiffes helfen dabei, auf dem mehrere tausend Meter tiefen Untergrund in Solebecken Bakterien als Frühformen des Lebens zu entdecken, wie die Doku "Terra X: In unbekannten Tiefen" zeigt.