Ralf Schumacher outet sich: Das ist der Mann an seiner Seite

Beruflich und privat ein Paar

Mit einem gemeinsamen Foto stellt Ralf Schumacher nun seinen Partner auf Instagram vor. „Über den Wolken“, schreibt der 49-Jährige zu dem Bild. Etienne kümmert sich um die Geschäfte des 49-Jährigen und wohnt in Kapstadt und an der Französischen Riviera. "Sie haben sich in Monaco kennengelernt. Ralf lebt in Salzburg mit seinem Sohn, Etienne lebt in Nizza. Die beiden sind aber ganz oft zusammen", berichtet Carmen Geiss im Interview mit Bild. Seit mehr als 25 Jahren ist der Ex-Rennfahrer mit den Geissens befreundet. Die Millionärsgattin beschreibt die Beziehung von Ralf Schumacher und seinem Partner als harmonisch.