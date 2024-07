"Imaginäres Megafon" gegen Rechts: Inka Bause bezieht Stellung

Inka Bause zeigt sich in einem Interview schockiert über das Schweigen ihrer Kollegen nach dem Rechtsruck bei der Europawahl. Sie betont, dass Prominente ihre Reichweite nutzen müssen, um Botschaften zu senden.

Narumol und Josef gehören zu den beliebtesten Paaren, die je an der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" teilgenommen haben. Seit 2010 ist das Paar verheiratet. Zeit mal nachzufragen, wie es Narumol und ihrem Milchbauer heute geht. Dabei hat die Thailänderin Einblicke in ihr Eheleben gegeben.

So geht es Narumol und Josef heute

So sei es gewöhnlich, "dass Liedermacher sich engagieren, Schauspieler und sogenannte Intellektuelle". Viele "Kolleginnen und Kollegen aus meinem Genre" hingegen hätte nach der Europawahl eine "auffallend ruhige Haltung" gezeigt. Das bestürze sie.

Damit meinte Bause wohl Musiker aus dem Schlager-Genre sowie Fernsehschaffende. Dabei käme es gerade auf deren Stimmen an, denn sie hätten die Chance, Menschen, die sich von der Politik alleingelassen fühlen würden, auch zu erreichen. "Es ist keine Kunst, im Deutschlandradio, in der 'FAZ' und in öffentlich-rechtlichen Talkshows zu diskutieren", führte sie weiter aus. "Diese Sendungen haben eine andere Zielgruppe."